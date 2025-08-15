В Ялтинском регионе намерены благоустроить порядка трёх десятков площадок

Ещё 15 площадок делаем за бюджетные средства. Самые интересные и насыщенные – в Ялте на Халтурина, 19 (воркаут, тренажеры, шахматы), в Массандре на Стахановской, 40 (детская+тренажёры), в Гурзуфе на 60 лет СССР, 20 (детская, спортивная), в Отрадном в районе дома № 1 (детская, спортивная) и аналогичная в Симеизе на ул.Ганского 57/59. Остальные 11 – детские, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Старое, но исправное оборудование либо оставляют на месте, либо используется для оснащения других площадок. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке https://t.me/dgkh_yalta/490

Янина Павленко также заострила внимание на том, что получает массу просьб и вопросов по обустройству площадок в конкретных дворах.

Охватить все нереально – у нас около двух тысяч многоквартирных домов. Ещё раз напомню: по закону, если двор откадастрирован, бремя его содержания, в том числе по установке или ремонту площадок, лежит исключительно на самих жителях. Все вопросы они должны решать на общем собрании, фиксировать в протоколе – и действовать. Мы же можем устанавливать и ремонтировать детские/спортивные площадки исключительно на муниципальной земле, — подчеркивает глава администрации Ялты Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта