В Ялтинском регионе намерены благоустроить порядка трёх десятков площадок

На территории муниципального образования городской округ Ялта продолжается обустройство детских, спортивных и комбинированных площадок.
11 детских площадок выполняются за внебюджетные средства, три уже открыты (на Видовом проезде, 5, Винодела Егорова, 16 и Горького, 6), и одна в Кореизе на Южной, 54 – в стадии завершения.
Ещё 15 площадок делаем за бюджетные средства. Самые интересные и насыщенные – в Ялте на Халтурина, 19 (воркаут, тренажеры, шахматы), в Массандре на Стахановской, 40 (детская+тренажёры), в Гурзуфе на 60 лет СССР, 20 (детская, спортивная), в Отрадном в районе дома № 1 (детская, спортивная) и аналогичная в Симеизе на ул.Ганского 57/59. Остальные 11 – детские, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Старое, но исправное оборудование либо оставляют на месте, либо используется для оснащения других площадок. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке https://t.me/dgkh_yalta/490
Янина Павленко также заострила внимание на том, что получает массу просьб и вопросов по обустройству площадок в конкретных дворах.
Охватить все нереально – у нас около двух тысяч многоквартирных домов. Ещё раз напомню: по закону, если двор откадастрирован, бремя его содержания, в том числе по установке или ремонту площадок, лежит исключительно на самих жителях. Все вопросы они должны решать на общем собрании, фиксировать в протоколе – и действовать. Мы же можем устанавливать и ремонтировать детские/спортивные площадки исключительно на муниципальной земле, — подчеркивает глава администрации Ялты Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
