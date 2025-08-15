Прямо сейчас:
В Ялтинском регионе намерены благоустроить порядка трёх десятков площадок
фото: пресс-служба администрации Ялты

11:31 15.08.2025

На территории муниципального образования городской округ Ялта продолжается обустройство детских, спортивных и комбинированных площадок.

11 детских площадок выполняются за внебюджетные средства, три уже открыты (на Видовом проезде, 5, Винодела Егорова, 16 и Горького, 6), и одна в Кореизе на Южной, 54 – в стадии завершения.

Ещё 15 площадок делаем за бюджетные средства. Самые интересные и насыщенные – в Ялте на Халтурина, 19 (воркаут, тренажеры, шахматы), в Массандре на Стахановской, 40 (детская+тренажёры), в Гурзуфе на 60 лет СССР, 20 (детская, спортивная), в Отрадном в районе дома № 1 (детская, спортивная) и аналогичная в Симеизе на ул.Ганского 57/59. Остальные 11 – детские, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Старое, но исправное оборудование либо оставляют на месте, либо используется для оснащения других площадок. С полным списком адресов можно ознакомиться  по ссылке https://t.me/dgkh_yalta/490

Янина Павленко также заострила внимание на том, что получает массу просьб и вопросов по обустройству площадок в конкретных дворах.

Охватить все нереально – у нас около двух тысяч многоквартирных домов. Ещё раз напомню: по закону, если двор откадастрирован, бремя его содержания, в том числе по установке или ремонту площадок, лежит исключительно на самих жителях. Все вопросы они должны решать на общем собрании, фиксировать в протоколе – и действовать. Мы же можем устанавливать и ремонтировать детские/спортивные площадки исключительно на муниципальной земле, — подчеркивает глава администрации Ялты Янина Павленко.  

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

