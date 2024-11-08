В Ялтинском регионе продолжают восстанавливать берегоукрепительные сооружения

По информации заместителя главы администрации Ялты – начальника Департамента строительства и благоустройства Ирины Беломестновой, на пляже «Русалка» восстановительные работы находятся на стадии готовности 40-45%. В результате стихии здесь были разрушены павильоны и причалы. Рабочими предусмотрено укрепление подпорных стен и выполнение гидроизоляционных мероприятий. В зоне отдыха планируется установка кованных ограждений и замена покрытия. Помимо ремонта пляжа «Русалка» в Мисхоре, департамент строительства и благоустройства заключил договор на капитальный ремонт пляжа санатория «Ай-Даниль».

Другие пострадавшие объекты находятся под управлением Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым. В их числе пляжи «Ковёр» в Ялте, «Башмак» в Симеизе, а также пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа и санаториев «Мисхор», «Морской прибой», «Дюльбер», — отмечает Ирина Беломестнова.

Полный список доступен по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/documents/b67bc4a8-65c8-4a36-bfd4-a7b1eea1c036.

Работы планируется завершить к началу летнего сезона.

Следующий этап восстановления охватит еще 17 пляжей. Он запланирован на 2026 год.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта