В Ялтинском регионе стартовал сезон ремонта дорог

В администрации Ялты пояснили: это текущее содержание, которое подразумевает снятие существующего покрытия, подготовку основания, замену бордюрного камня (если необходимо) и укладку нового полотна. По словам главы администрации Янины Павленко, на эти цели из муниципального бюджета выделено 50 миллионов рублей.
Начали с Алупки – на Изергина сделаем маленькие участки (основные работы здесь прошли в прошлом году), куда не смогла проехать техника – специалисты перешли на ручной труд. Следом будет отремонтирован объемный участок ул. Щепкина там же, в Алупке, а после техника переедет в Ялту, где частично пройдут работы в переулках Черноморском, Спортивном, Матросском и Достоевского, а также на улицах Пироговской, Толстого и Нагорной. В Гурзуфе планируем сделать изношенные участки на Соловьева и Подвойского. Завершим к началу лета, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Еще часть дорог в регионе будет приведена в порядок по линии Службы автомобильных дорог – Республика выделяет 350 миллионов.
Заместитель главы администрации Ялты Татьяна Горелова отмечает, что параллельно продолжается объезд Большой Ялты и дефектовка дорог под ямочный ремонт. После городские власти определятся с источником финансирования.
Ялта для подрядчиков достаточно сложна в работе из-за особенностей рельефа и дорогой логистики. Иногда не проходит даже самая маленькая спецтехника. И, конечно, очень важно, чтобы помех не создавали сами жители. Настоятельно прошу не парковать личный транспорт в местах проведения работ, — обращается Татьяна Горелова.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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