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В Ялтинском регионе стартовал сезон ремонта дорог
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялтинском регионе стартовал сезон ремонта дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:11 21.03.2025

В администрации Ялты пояснили: это текущее содержание, которое подразумевает снятие существующего покрытия, подготовку основания, замену бордюрного камня (если необходимо) и укладку нового полотна. По словам главы администрации Янины Павленко, на эти цели из муниципального бюджета выделено 50 миллионов рублей.

Начали с Алупки – на Изергина сделаем маленькие участки (основные работы здесь прошли в прошлом году), куда не смогла проехать техника – специалисты перешли на ручной труд. Следом будет отремонтирован объемный участок ул. Щепкина там же, в Алупке, а после техника переедет в Ялту, где частично пройдут работы в переулках Черноморском, Спортивном, Матросском и Достоевского, а также на улицах Пироговской, Толстого и Нагорной. В Гурзуфе планируем сделать изношенные участки на Соловьева и Подвойского. Завершим к началу лета, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Еще часть дорог в регионе будет приведена в порядок по линии Службы автомобильных дорог – Республика выделяет 350 миллионов.

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Заместитель главы администрации Ялты Татьяна Горелова отмечает, что параллельно продолжается объезд Большой Ялты и дефектовка дорог под ямочный ремонт. После городские власти определятся с источником финансирования.

Ялта для подрядчиков достаточно сложна в работе из-за особенностей рельефа и дорогой логистики. Иногда не проходит даже самая маленькая спецтехника. И, конечно, очень важно, чтобы помех не создавали сами жители. Настоятельно прошу не парковать личный транспорт в местах проведения работ, — обращается Татьяна Горелова.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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