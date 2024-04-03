В Ялтинском регионе стартовала химобработка полей. Пчеловодов просят принять это во внимание

Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут применяться препараты 2 и 3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности (класс указан в Каталоге и рекомендациям по применению конкретных препаратов). В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел от воздействия пестицидов, просим довести до сведения владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее 6-7 км и принять меры по изоляции пчел и ограничению их вылета на срок, указанный в Каталоге и рекомендациях по применению конкретных препаратов.

Обработка полей будет производиться в близи населенного пункта — с. Понизовка.

Для уточнения сроков, мест обработки и наименований применяемых препаратов обращайтесь по телефону 8-978-216-25-88 Полковникова Юлия Валентиновна, главный агроном ООО «Горизонт — Сервис».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта