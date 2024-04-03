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В Ялтинском регионе стартовала химобработка полей. Пчеловодов просят принять это во внимание

В Ялтинском регионе стартовала химобработка полей. Пчеловодов просят принять это во внимание

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:17 03.04.2024

ООО «Горизонт — Сервис», руководствуясь Федеральным Законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 №109-ФЗ, СанПиН 1.2.2584- 10, «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел», «Инструкцией по профилактике отравления пчел пестицидами» информирует о планируемом проведении химобработки производственных полей путем опрыскивания наземной аппаратурой с 01 апреля 2024 года по 1 сентября 2024 года с 8.00 до 12.00, с 16.00 до 20.00 и при наличии необходимых погодных условий, находящемся на участке с кадастровым номером 91:01:024:001:170 (г. Севастополь, Терновский муниципальный орган, с. Родное, КСП «Память Ленина»),

Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут применяться препараты 2 и 3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности (класс указан в Каталоге и рекомендациям по применению конкретных препаратов). В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел от воздействия пестицидов, просим довести до сведения владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее 6-7 км и принять меры по изоляции пчел и ограничению их вылета на срок, указанный в Каталоге и рекомендациях по применению конкретных препаратов.

Обработка полей будет производиться в близи населенного пункта — с. Понизовка.

Для уточнения сроков, мест обработки и наименований применяемых препаратов обращайтесь по телефону 8-978-216-25-88 Полковникова Юлия Валентиновна, главный агроном ООО «Горизонт — Сервис».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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