В Ялтинском регионе высадят более 90 тысяч цветов

Как сообщил руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади, еще один интересный цветник появится в Приморском парке – его совместными усилиями создадут специалисты учреждения и воспитанники Детского экологического центра. Именная клумба будет посвящена 50-летию этого учреждения.

Также живую изгородь из 200 тисов заложили члены Общественного совета, Совета ветеранов и Дети войны в мемориальном комплексе «Холм славы» – там оформляются подходные пути. Высадку приурочили приближающемуся Дню народного единства, — добавил Александр Григориади.

Друзья, еще раз настоятельно прошу беречь наши прекрасные клумбы!

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта