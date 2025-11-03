Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Ялтинском регионе высадят более 90 тысяч цветов
Новости Республики
В Ялтинском регионе высадят более 90 тысяч цветов
фото: пресс-служба администрации Ялтинского региона

В Ялтинском регионе высадят более 90 тысяч цветов

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 13:02 03.11.2025

МБУ «Зеленстрой» приступил к осеннему цветочному оформлению красавицы Ялты. Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, из 40 тысяч цветов – луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы). Остальные – маргаритка, незабудка, виола и декоративная капуста.

10 тысяч тюльпанов и виол украсят площадь Советскую – уходим от красно-оранжевых оттенков во все вариации нежнейшего розового. 9 тысяч тюльпанов будут высажены на новых объектах: на общественной территории на Сеченова и в Милютинском парке – там цветники будут разбиты впервые. Традиционно высадка охватит все уголки муниципалитета – от Гурзуфа до Фороса – это в общей сложности 3000 квадратных метров пестрого ковра, — отметила глава администрации Ялты. 

Как сообщил руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади, еще один интересный цветник появится в Приморском парке – его совместными усилиями создадут специалисты учреждения и воспитанники Детского экологического центра. Именная клумба будет посвящена 50-летию этого учреждения.

Также живую изгородь из 200 тисов заложили члены Общественного совета, Совета ветеранов и Дети войны в мемориальном комплексе «Холм славы» – там оформляются подходные пути. Высадку приурочили приближающемуся Дню народного единства, — добавил Александр Григориади. 

Друзья, еще раз настоятельно прошу беречь наши прекрасные клумбы!

Узнайте больше:  В Симферополе усилили контроль за соблюдением Правил благоустройства

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x