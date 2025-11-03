В Ялтинском регионе высадят более 90 тысяч цветов

МБУ «Зеленстрой» приступил к осеннему цветочному оформлению красавицы Ялты. Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, из 40 тысяч цветов – луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы). Остальные – маргаритка, незабудка, виола и декоративная капуста.
10 тысяч тюльпанов и виол украсят площадь Советскую – уходим от красно-оранжевых оттенков во все вариации нежнейшего розового. 9 тысяч тюльпанов будут высажены на новых объектах: на общественной территории на Сеченова и в Милютинском парке – там цветники будут разбиты впервые. Традиционно высадка охватит все уголки муниципалитета – от Гурзуфа до Фороса – это в общей сложности 3000 квадратных метров пестрого ковра, — отметила глава администрации Ялты.
Как сообщил руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади, еще один интересный цветник появится в Приморском парке – его совместными усилиями создадут специалисты учреждения и воспитанники Детского экологического центра. Именная клумба будет посвящена 50-летию этого учреждения.
Также живую изгородь из 200 тисов заложили члены Общественного совета, Совета ветеранов и Дети войны в мемориальном комплексе «Холм славы» – там оформляются подходные пути. Высадку приурочили приближающемуся Дню народного единства, — добавил Александр Григориади.
Друзья, еще раз настоятельно прошу беречь наши прекрасные клумбы!
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
