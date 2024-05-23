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В ялтинском сквере Батурина начался капремонт лестницы
фото: пресс-служба администрации Ялты

В ялтинском сквере Батурина начался капремонт лестницы

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:41 23.05.2024

По информации главы администрации Янины Павленко, в Ялте начался капитальный ремонт лестницы в сквере Батурина. Она была построена, как и сам сквер, в 70-х годах прошлого века. Для ялтинцев это короткий путь с ул. Халтурина на улицы Чернова и Кирова. В 2022 году лестницу перекрыли из-за аварийности – разрушились два пролета.

Почти 400 квадратных метров, около 200 ступеней, демонтируем и заменим на брусчатку, которая зимой не будет скользить. Также отремонтируем находящуюся здесь бутовую стену, а аварийную часть лестницы, которая от времени разрушилась, разберем и заменим на металлическую, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Как идут работы проверила заместитель главы администрации Ялты, начальник Департамента строительства  и благоустройства Ирина Беломестнова.

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Завершить ремонт подрядчик обязан в ноябре, но взятые им темпы позволяют надеяться на досрочное выполнение контракта. Стоимость работ —  8 млн. рублей.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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