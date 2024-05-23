В ялтинском сквере Батурина начался капремонт лестницы

Как идут работы проверила заместитель главы администрации Ялты, начальник Департамента строительства и благоустройства Ирина Беломестнова.

Завершить ремонт подрядчик обязан в ноябре, но взятые им темпы позволяют надеяться на досрочное выполнение контракта. Стоимость работ — 8 млн. рублей.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта