В ялтинской администрации анонсируют встречу предпринимателей

Встреча с бизнес — сообществом будет проводиться под руководством заместителя главы администрации города Ялта совместно с участием сотрудников Некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства», Министерства экономического развития Республики Крым и Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым.
Тема: «Налоговая реформа — 2026: об изменениях действующего законодательства по применению УСН и переходе на оплату НДС в 2026 году»
Мероприятие состоится 18 февраля в 14:00 по адресу: г. Ялта, пл. Советская, 1, Малый зал, 3 этаж. При себе необходимо иметь паспорт РФ для предъявления на КПП Администрации.
Регистрация проходит по ссылке https://forms.gle/2gzRryyKvZ2NEMEd6
Справки по телефону: (3654) 20-57-17, +7 (978) 806-86-43.
источник: пресс-служба администрации Ялты
