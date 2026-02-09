В ялтинской администрации анонсируют встречу предпринимателей

Тема: «Налоговая реформа — 2026: об изменениях действующего законодательства по применению УСН и переходе на оплату НДС в 2026 году»

Мероприятие состоится 18 февраля в 14:00 по адресу: г. Ялта, пл. Советская, 1, Малый зал, 3 этаж. При себе необходимо иметь паспорт РФ для предъявления на КПП Администрации.

Регистрация проходит по ссылке https://forms.gle/2gzRryyKvZ2NEMEd6

Справки по телефону: (3654) 20-57-17, +7 (978) 806-86-43.

источник: пресс-служба администрации Ялты