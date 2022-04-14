В Ялту привезут колокол с теплохода «Армения»

Акция памяти пройдет 16 апреля с 10:00 до 12:00 у Часовни Новомучеников и Исповедников Российских на набережной. Здесь будет размещен колокол с теплохода «Армения», поднятый с глубины 1500 метров, к которому можно будет возложить цветы. Также с 10:00 до 20:00 здесь будет работать стендовая выставка, посвященная истории транспорта и погибшим пассажирам.

Мероприятие приурочено к годовщине Освобождения Ялты от фашистских захватчиков и двухлетию с момента обнаружения и идентификации санитарного транспорта, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Справка: В марте 2020 года Министерством обороны РФ в акватории Черного моря был обнаружен затонувший транспорт. Совместно с ЦПИ РГО были проведены подводные работы, в результате которых судно было идентифицировано как теплоход «Армения». 7 ноября 1941 года теплоход, выполнявший задачи санитарного судна, с несколькими тысячами эвакуированных на борту вышел в последний рейс из Ялты. В 2021 году в результате уникальной подводной операции судовой колокол судна был поднят со сверхглубины и передан в реставрацию. В этом же году при поддержке Фонда президентских грантов был запущен проект «Теплоход «Армения». Вспомнить всех» — teplohodarmenia.ru. Предполагается, что судовой колокол станет частью будущего мемориала памяти погибших пассажиров санитарного транспорта в одном из городов Республики Крым.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта