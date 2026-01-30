В январе Кадровый центр «Работа России» трудоустроил 86 жителей Севастополя

За первый месяц 2026 года Кадровый центр «Работа России» Севастополя трудоустроил 86 жителей города. Это на 22 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трудоустройство охватило разные сферы экономики. Севастопольцы получили работу специалистами, менеджерами, бухгалтерами, методистами, водителями, кассирами, социальными работниками и разнорабочими.

Такой результат стал возможен благодаря комплексной работе кадровых и карьерных консультантов. Специалисты сопровождали соискателей на всех этапах — от первичного обращения до выхода на работу: помогали составить резюме, подобрать подходящие вакансии с учетом индивидуального запроса и подготовиться к собеседованиям с работодателями.

С 12 января за содействием в поиске работы в Кадровый центр города обратились более 220 человек. Для каждого соискателя был разработан индивидуальный план поиска работы. В январе также было оказано 150 мер государственной поддержки, включая профориентацию, социальную адаптацию и психологическую поддержку безработных граждан. 39 человек подали заявления на профессиональное обучение для повышения квалификации или освоения новой профессии.

На сегодняшний день на единой цифровой платформе «Работа России» в Севастополе открыто более 3,3 тысячи вакансий. Параллельно ведется активная работа с работодателями. С начала года 127 предприятий и организаций региона разместили на платформе более 900 новых рабочих мест. Всего в базе Кадрового центра свыше 4 тысяч работодателей города.

Наша задача — обеспечить баланс на рынке труда: помочь людям быстрее находить работу, а работодателям — необходимые кадры. Эти показатели подтверждают, что выбранный формат работы дает результат, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Севастополя Ирина Стратий.

Государственная поддержка граждан и работодателей осуществляется в рамках национального проекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя