В январе обильные осадки не только пополнили водохранилища Крыма, но и стали причиной паводков

В январе на территории Крыма выпали значительные осадки. В бассейнах рек они были в виде дождя, мокрого снега и снега. По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», их количество в бассейнах рек Черная, Бельбек, Дерекойка, Малый Салгир, Коккозка и в низовье реки Кача было в 2 — 2,6 раз больше нормы, а в бассейнах остальных рек в 1,3 — 1,9 раз больше нормы. В горных районах осадки были значительными: в районе плато Ай-Петри — 200% нормы, а в районе Ангарского перевала — 157% нормы.

Положительные температуры воздуха в сочетании с выпадением сильных дождей на снежный покров, имеющиеся значительные запасы грунтовых и карстовых вод способствовали формированию тало-дождевых паводков в бассейнах рек северного предгорья, — отмечают специалисты.

Самыми значительными они были в бассейнах рек Бельбек и Черная, где прошло два паводка: 16 января уровни воды здесь повышались на 52-202 см, а 19 января — на 80-239 см.

На реке Кача резких подъемов уровней воды не наблюдалось, уровни воды повышались постепенно за счет сбросов воды из Загорского водохранилища максимальными расходами воды до 16.6 м3 /сек. На реке Бельбек и в верховье реки Черная выше Чернореченского водохранилища паводки прошли в пределах русел, а на реке Черная ниже Чернореченского водохранилища на гидропосту р. Черная — с. Хмельницкое уровень воды повышался на 168 см, максимальный расход воды достигал 90.9 м3 /сек. В районе гидропоста вода на поймы реки не выходила. Выше и ниже гидропоста наблюдался значительный выход воды на обе поймы, произошло подтопление сельхозугодий, инфраструктуры и усадеб жителей сёл Черноречье и Сахарная головка, — сообщили крымские гидрологи.

На большинстве малых рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток.

К началу февраля общий суммарный объём воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 200,4 млн. кубометров, что на 5,2 млн. кубов меньше, чем месяц назад.