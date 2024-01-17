В январе самыми высокооплачиваемыми специалистами без опыта стали токари и маляры

В январе 2024 года аналитики Авито Работы зафиксировали рост средних предлагаемых зарплат для специалистов без опыта на 47%. Если в начале прошлого года компании предлагали в среднем 56 019 рублей, то сейчас — 82 109 рублей. Стоит отметить, что цифры рассчитаны с учетом всех форматов занятости: от полной до частичной. Самые высокие средние зарплатные предложения оказались у токарей и маляров.

С точки зрения предлагаемых зарплат самыми высокооплачиваемыми специалистами без опыта работы стали представители рабочих профессий: токари (196 386 рублей в месяц), маляры (130 743 рубля в месяц), дорожные рабочие (111 764 рублей в месяц), стропальщики (97 334 рубля в месяц) и скотники (84 494 рубля в месяц). Зарплатные ожидания этих специалистов в резюме соответствующие. Так, к примеру, токарь из Тюменской области в своем резюме указывает желаемый доход от 180 000 рублей ежемесячно, а маляр по дереву из Москвы — от 150 000 рублей в месяц.

Токарь

Самым высокооплачиваемым работником без опыта в начале 2024 года стал токарь. Средние зарплатные предложения для него увеличились на 79% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигли отметки в 196 386 рублей в месяц. В Кургане ответственному и трудолюбивому токарю без опыта работы проверенная компания готова предложить заработную плату от 128 700 до 257 400 рублей за вахтовый период. При этом организация предоставляет сотруднику жилье и компенсацию за проезд. Более опытному токарю готовы предложить зарплату 231 000-346 500 рублей в зависимости от длительности вахтовой смены.

Маляр

Высокие средние зарплатные предложения можно отметить и у маляров без опыта. В январе 2024 года прирост средней предлагаемой зарплаты специалиста составил 63% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (130 743 рубля). В Московской области ищут квалифицированного маляра-штукатура без опыта работы. Работодатель готов предложить зарплату от 130 000-260 000 рублей за вахтовый период. Кроме того, компания предоставляет бесплатное проживание, питание и спецодежду. Опытный маляр может претендовать на заработок в 250 000-365 000 рублей в зависимости от графика работы.

Дорожный рабочий

В январе 2024 года средние зарплатные предложения для дорожных рабочих без опыта выросли на 74% год к году и достигли отметки 111 764 рубля в месяц. В Санкт-Петербурге крупная и проверенная компания готова предложить дорожному рабочему зарплату 97 020-166 320 рублей за вахту. Организация предоставляет бесплатные проживание, питание и транспорт до работы. Опытному и квалифицированному укладчику асфальта готовы платить сумму до 250 000 рублей в месяц.

Стропальщик

В январе 2024 года стропальщикам без опыта работы готовы предложить на 62% больше, чем в январе прошлого года. Среднее зарплатное предложение составляет 97 334 рубля. В Москве стропальщику на металлоконструкцию без опыта проверенная строительная фирма готова предложить 150 000-225 000 рублей за вахту. Помимо высокой оплаты труда, работодатель гарантирует возможность карьерного роста и развития, предоставляет питание, проживание, спецодежду и инструменты. Опытные стропальщики могут претендовать на зарплату 200 000-350 000 рублей в зависимости от длительности вахты.

Скотник

В январе 2024 года скотнику без опыта работы предлагают в среднем 84 494 рубля, что на 57% больше, чем в январе прошлого года. В Калужской области скотнику без опыта работы готовы платить 81 000-114 000 рублей за вахту. Компания предоставляет еженедельные авансы, питание, проживание и транспорт до работы. Более опытные скотники могут получать зарплату до 130 000 рублей за вахту.