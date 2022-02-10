В январе собственные доходы Республики Крым выросли более чем на треть. За счет чего именно

За январь текущего года собственные доходы Республики Крым (достигнув отметки в 3,3 млрд. рублей) выросли на 840,2 млн. руб., или на 34,3% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

Плановые назначения за отчетный период перевыполнены на 22,4%, годовые выполнены на 5,7%. Из общей суммы собственных доходов налоговые доходы увеличились на 833 млн. руб., или на 37,2%, неналоговые – на 7,2 млн. руб., или на 3,4%, — прокомментировала Кивико.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета занимают три налога:

акцизы – 33,5%,

налог на доходы физических лиц – 30,4%,

налог на прибыль организаций — 18,2%.

Главный финансист Крыма уточнила, что акцизов поступило более 1,1 млрд. руб. Плановые назначения на январь перевыполнены на 27,2%, годовые составили 10,4%. Налог на доходы физических лиц пополнил казну республики на 999,4 млн. руб. Назначения на январь перевыполнены на 46,8%, годовые выполнены на 4,4%. Налога на прибыль организаций поступило почти 598 млн. руб. План на январь перевыполнен на 14,9%, годовые назначения составили 7,7%.

Что еще существенно пополнило бюджет Крыма? По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления составили почти 230 млн. руб. Назначения на период перевыполнены на 55,4%, годовые составили 4,3%. Налога на имущество организаций за январь поступило 45,1 млн. руб. План на месяц выполнен на 31,8%, годовой – на 1,1%. Транспортного налога поступило 42,7 млн. руб. Выполнение годового плана обеспечено на 3,8%, плана на январь перевыполнен на 20%.

Неналоговых доходов в бюджет Республики поступило 218,6 млн. руб. Назначения на январь выполнены почти на 84%, годовые – на 4,3%. По сравнению с минувшим годом поступления увеличились на 7, 2 млн руб., или на 3,4%.

По материалам пресс-службы министерства финансов РК.

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