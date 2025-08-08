В ЮФО предлагаемые зарплаты специалистов в индустрии красоты выросли на 14%

Аналитики Авито Работы изучили, как в ЮФО изменились средние предлагаемые зарплаты сотрудников в сфере красоты. По итогам I полугодия 2025 года средняя оплата труда для них увеличилась на 14%, составив 56 390 руб/мес.

Фактический доход специалистов в сфере красоты зависит от индивидуальных факторов. Помимо фиксированного оклада, на зарплату влияют число выполненных процедур, бонусная система, процент от услуг и сезонная загруженность. Из-за этого реальный заработок может отличаться от средних значений, указанных в вакансиях.

Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в ЮФО в I полугодии 2025 года стала профессия визажиста. Средние предлагаемые зарплаты для соискателей на эту позицию повысились на 31% и достигли 78 194 руб/мес.

Профессия мастера эпиляции занимает вторую позицию в рейтинге роста предлагаемых зарплат. За последний год средние зарплатные предложения для этих работников увеличились на 27%. Работодатели предлагают таким сотрудникам порядка 62 754 руб/мес.

Третье место занимают барберы. Кандидатам на эту позицию стали предлагать в среднем на 24% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2025 года средняя предлагаемая зарплата барбера составила 89 096 руб/мес. При этом доход специалистов во многом зависит от опыта, количества клиентов и реализованных заказов.

Эксперты Авито Работы также выявили, что самыми востребованными специалистами индустрии красоты по итогам I полугодия 2025 года в ЮФО стали фитнес-тренеры, спрос на которых вырос более чем в 2 раза (+105%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с трансформацией потребительских привычек и формированием тренда на здоровый образ жизни, при котором люди стали чаще инвестировать в персональные тренировки. Второе место заняла профессия визажиста — спрос на них за год вырос на 61%.

Индустрия красоты демонстрирует устойчивый рост зарплат, что свидетельствует о глубоких структурных изменениях на рынке. Этот тренд обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами: увеличением потребительских расходов на уходовые процедуры, дефицитом квалифицированных кадров и активным расширением сетей салонов красоты. Сложившаяся ситуация открывает новые перспективы для специалистов отрасли. Однако важно учитывать, что вместе с ростом спроса на услуги повышаются и требования к качеству сервиса. Современные клиенты ожидают от мастеров не просто выполнения процедур, а комплексного подхода, глубоких знаний и персонализированных решений, — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

