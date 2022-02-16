В южнобережном поселке Кацивели началось строительство канализационных очистных сооружений  

На Южном берегу Крыма приступили к строительству и реконструкции систем водоотведения. В частности, в поселке Кацивели началось строительству канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море. Мощность КОС составит 2,5 тыс. кубометров в сутки. Это полностью закроет потребность жителей посёлка с учетом курортного сезона.
Очищение стоков будет проводиться в несколько этапов, с применением базовой технологии, механической, глубокой биологической. По завершению стоки будут обеззараживаться УФ излучением. Сброс сточных вод планируется через глубоководный выпуск длинной 400 м в Черное море, — сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.
Сейчас выполняются работы подготовительного этапа: демонтаж валунов, подготовка и ограждение строительной площадки. Проект реализуют в рамках госпрограммы. Завершить строительство планируется в декабре 2023 г.
Ранее мы сообщали, что в алуштинском селе Малореченское начата реконструкция системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.
Фото: минстрой РК.
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