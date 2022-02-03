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В Южном военном округе введены дополнительные санитарно-эпидемиологические меры  
Фото: пресс-служба ЮВО

В Южном военном округе введены дополнительные санитарно-эпидемиологические меры  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:48 03.02.2022

В связи с распространением штамма «омикрон» новой коронавирусной инфекции в войсках Южного военного округа (ЮВО) усилены меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета в ЮВО наращены темпы ревакцинации и ПЦР-тестирования военнослужащих.

В ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Около 170 тыс. человек ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции одним компонентом препарата «Спутник V», двумя – порядка 150 тыс. До 1 марта 2022 г. планируется ревакцинировать около 39 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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Также в связи с большой долей заболеваемости «омикроном» и его высокой контагиозностью в 20 военных госпиталях округа был развернут дополнительный коечный фонд в количестве 1560 коек (резерв – около 1,4 тыс. коек). Спланировано развертывание внештатных изоляторов (обсерваторов) из расчета на 10% от численности личного состава.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации доля сотрудников работает в дистанционном формате, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты ежедневно проводят обработку дезинфицирующими средствами рабочих и жилых помещений, а также военной техники и транспорта.


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