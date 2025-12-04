Прямо сейчас:
Главная | Храмы Крыма | В Заозерном — под Евпаторией — освятили новый храм
Новости Республики
В Заозерном - под Евпаторией - освятили новый храм
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Заозерном — под Евпаторией — освятили новый храм

Опубликовал: КрымPRESS в Храмы Крыма 13:15 04.12.2025

В Заозерном состоялся чин освящения нового храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Первую Божественную литургию в нем провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Аксенов и глава города Галина Герасимова.

Святой благоверный князь Александр Невский является примером мужества, мудрости и служения Отечеству. Уверена, что храм его имени станет для прихожан местом, вдохновляющим на добрые дела и укрепляющим веру, — цитирует пресс-служба администрации Евпатории главу города Галину Герасимову.

В Заозерном - под Евпаторией - освятили новый храм

источник: Управление по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.