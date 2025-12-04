В Заозерном — под Евпаторией — освятили новый храм

В Заозерном состоялся чин освящения нового храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Первую Божественную литургию в нем провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Аксенов и глава города Галина Герасимова.
Святой благоверный князь Александр Невский является примером мужества, мудрости и служения Отечеству. Уверена, что храм его имени станет для прихожан местом, вдохновляющим на добрые дела и укрепляющим веру, — цитирует пресс-служба администрации Евпатории главу города Галину Герасимову.
источник: Управление по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: храмы Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: храмы Крыма