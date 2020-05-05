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 В Заречном, под Симферополем смонтировали надземный пешеходный переход

В Заречном, под Симферополем смонтировали надземный пешеходный переход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 19:27 05.05.2020

Дорожники закончили работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода в районе села Заречное, под Симферополем. Об этом сообщили в ГУП РК «Служба автомобильных дорог Крыма»

Работы на трассе «Симферополь – Ялта» проводились в ночное время, в период снижения интенсивности движения транспорта и прекращения регулярного троллейбусного сообщения.

Заказчиком является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Контроль за ходом выполнения работ осуществляется совместно с техническим заказчиком ГКУ РК «Инвестиционно- строительное управление Республики Крым».Строительство объекта ведется для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», — уточнили в Службе автодорог РК.

 В Заречном, под Симферополем смонтировали надземный пешеходный переход

Фото: ФБ.

В Заречном, под Симферополем смонтировали надземный пешеходный переход

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