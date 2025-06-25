В здании пансионата реабилитационного центра в Евпатории окончены монолитные работы

В здании пансионата, который строится на территории Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, завершились монолитные работы. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В июне 2025 года строители в полном объеме завершили возведение шестиэтажного здания пансионата. В ближайшее время на объекте начнутся работы по устройству кровли и облицовке фасадов. Пансионат площадью более 13 тыс. кв. метров предназначен для 150 маленьких пациентов, которые будут проходить лечение в дневном стационаре. Также с детьми смогут проживать и их родители, — рассказали в пресс-службе компании.

Помимо комнат для проживания, в здании появится многофункциональный зал и административные помещения. А для удобного перемещения пансионат соединят теплым переходом с корпусом с обеденным и актовым залами.

Важным аспектом проекта строительства Центра является создание безопасной и уютной среды, где дети смогут не только проходить реабилитацию, но и развлекаться и общаться со сверстниками. Поэтому в одном из корпусов медучреждения для организации досуга пациентов предусмотрены проектно-конструкторские мастерские и мультимедийный зал для интерактивных игр.

На территории реабилитационного центра также появятся детские спортивные площадки, адаптированные на разные группы возрастов. Кроме того, там оборудуют места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, адаптированный мини панда-парк, тропу здоровья и многое другое.

Новый современный центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет, – заключили в пресс-службе компании.

Аналогичный Федеральный детский реабилитационный центр сейчас возводится в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое учреждение функционирует с 2023 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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