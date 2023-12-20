В жилищных проблемах ветерана разбираются не только власти Севастополя, но и следователи

Дело дошло до Москвы.

Следственный комитет проводит проверку по озвученным в эфире одного из телеканалов Севастополя (репортаж — ЗДЕСЬ) сведениям о ненадлежащих условиях проживания ветерана Великой Отечественной войны. Соседи пожилой женщины заложили проход в общем коридоре коммунальной квартиры, тем самым перекрыв ему доступ к санузлу и общей кухне. В помещении, где проживает пенсионер, отсутствует газ и отопление, повсюду сырость и стены покрыты плесенью.

Вместе с тем, имеется решение суда о демонтаже стены, которая перекрыла пенсионеру доступ к общим помещениям в коммунальной квартире. Однако до настоящего времени указанное решение до сих пор не исполнено, — уточнили в Следкоме.

Севастопольский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку на предмет халатности круга должностных лиц служб и ведомств, которые уполномочены были ранее разрешить данную ситуацию, тщательно изучить все доводы, озвученные ветераном, и принять меры к восстановлению нарушенных прав.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

Женщина проживает в однокомнатной квартире в доме «барачного типа», в комнате имеется пристройка около 15 кв. м, в которой оборудована кухня, туалет, душ. Ей приходится отапливать помещение электричеством и газовыми баллонами из-за того, что она не может узаконить пристройку к комнате в коммунальной квартире и провести туда газ. А пристройка возникла из-за того, что её соседи заложили проход в общем коридоре, перекрыв Зое Ивановне доступ к санузлу и кухне. По решению суда ещё несколько лет назад эту стену соседи должны были снести, но до сих пор этого не сделали. Специалисты соцзащиты посещают Зою Ивановну регулярно, они покупают для неё продукты и помогают с уборкой. Им она на проблему с отоплением не жаловалась.

Глава города поручил своему заму Александру Кулагину выехать к ветерану и на месте разобраться, как можно помочь.

Тем временем Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав ребёнка Великой Отечественной войны в Севастополе.