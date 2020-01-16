В Жилищный кодекс приняты поправки: что ждёт владельцев «старого» жилья

Многие наверняка помнят, что в ноябре 2019-го широко обсуждалась реформа капремонта. А причиной тому стал законопроект, который Минстрой внес в парламент. Предлагалось, напоминают эксперты портала Юридические тонкости , внести масштабные поправки в Жилищный кодекс РФ в части расселения аварийного жилья и включить в подпрограмму капремонта ветхие дома (они еще не аварийные, но степень износа уже превышает 70%). Разумеется, большинство граждан пришло к неутешительному выводу: взносы на капремонт в таких домах увеличатся, т. к. ремонт придется делать в кратчайшие сроки и обойдется он недешево.

После долгих дискуссий законопроект все же был принят парламентом, а 27 декабря, после подписания Президентом, он стал федеральным законом (№ 473-ФЗ). Но, следует отметить, что текст его окончательной редакции значительно сократился по сравнению с первоначальным. Парламентарии не решились пойти на расширение программы капремонта — и вопрос с «ветхим» жильем снова отложен на неопределенный срок, — подчёркивают специалисты.

А вот в части расселения аварийного жилья Жилищный кодекс пополнился рядом новых норм:

1) Собственники квартир, расположенных в аварийном доме, имеют право получить (по своему выбору) денежное возмещение (в размере рыночной стоимости изъятого жилья) или другое жилье (с зачетом суммы возмещения).

При этом в расчет возмещения теперь будет включаться стоимость земельного участка, на котором расположен дом (т. е. оценка будет выше). В ближайшее время будут приняты уточненные критерии признания дома аварийным, а также методика оценки «старого» жилья.

Ну а жители неприватизированных квартир получат равнозначное жилье (по площади).

2) Если у собственника изымается единственное жилье, региональные власти предложат ему дополнительные меры соцподдержки (льготная ипотека, субсидия, временное переселение в маневренный фонд сроком до 2-х лет и пр.).

Но это не применяется к тем, кто приобрел жилье уже после признания дома аварийным (за исключением наследства) — они могут рассчитывать только на денежное возмещение.

По спорам о предоставлении собственникам аварийного жилья других жилых помещений сформировалась такая судебная практика:

собственник вправе отказаться от предлагаемого жилья, если оно не отвечает признаку благоустроенности — но это нельзя расценивать как его согласие на денежное возмещение (ВС РФ, дело 6-КГ17-8),

то, что собственник не жил в изымаемом помещении и имеет другое жилье — не основание, чтобы отказывать ему в предоставлении другого жилья (ВС РФ, дело № 81-КГ18-14),

если собственники сами приняли решение снести дом, то у администрации не возникает обязанности на выплату им возмещения или предоставление другого жилья (ВС РФ, дело № 45-КГ16-30).