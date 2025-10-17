Прямо сейчас:
В жилые дома Симферополя тепло начнут подавать 20 октября
В многоквартирных домах Симферополя отопление начнут включать в понедельник, 20 октября. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

Друзья, важная информация: в многоквартирных домах нашего города отопительный сезон стартует 20 октября, – говорится в публикации.

Социальные объекты – больницы, школы и детские сады – отапливаются уже с 16 октября.

С 15 октября отопительный сезон начат в Нижнегорском районе. В Ялте тепло подали в детские сады №5 и № 19, школу №1 в Алупке, сад и школу в Никите. По заявкам руководителей отопление могут включить и в других учреждениях. В жилфонде теплоснабжение подключат при сохранении температуры на уровне 8 градусов в течение пяти суток, но пока среднесуточные значения не опускаются ниже 13. В Алуште и Красногвардейском районе тепло поступит в дома уже 20 октября. В Армянске уже осуществляется подача теплоэнергии в детских садах и Центральной городской больнице. В Севастополе систему отопления запустили 16 числа.

Ранее сообщалось, что Крым готов к отопительному сезону на 99%. Полностью подготовлены 118 учреждений здравоохранения, 907 учреждений культуры и 11 941 многоквартирный дом.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 15

