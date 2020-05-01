В «зоне риска» медики, ялтинская «отказница» — подробности о новых заражениях кронавирусом в Крыму

О том, что в Крыму зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусом, вы уже знаете. Добавим к информации немного «красок» и подробностей.

В Ялте выявлена женщина с подтвержденнымCOVID-19. Но от госпитализации она наотрез отказалась.

У нас выявлена заболевшая, у которой результат положительный на десятый день, она отказывается от госпитализации. Со вчерашнего дня там стоит пост МВД, материалы подготовлены в суд о принудительной госпитализации, она будет помещена принудительно в инфекционное отделение, – сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Наверняка, у дамы свои основания и доводы, но 100% ее ждет продолжение скандала и принудительная госпитализация силой. Не гуманно, но ради здоровья окружающих.

Среди 8 новых случаев заболевания (выявленных за последние сутки) – 3 – у медицинских работников. Среди зараженных женщина – медик из Симферопольского роддома №2, медицинский работник из Алушты и сотрудник Федерального медико-биологического агентства в Ялте. И всё это, скорее всего, даст новые «очаги». Так, во 2-м роддоме в Симферополе заболевший коронавирусом медработник мог заразить ещё 16 человек.

Очаг – это продолжение существующего очага распространения по Симферопольскому роддому. Медработник имел 16 контактных по роддому. Они не будут госпитализированы в обсерватор, так как этот роддом у нас предназначен для оказания медпомощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Они будут обсервированы, с целью нераспространения по домашним очагам, на территории этого роддома, — отметила Пеньковская.

Ещё один медработник заразился от заболевшей ранее пациентки. Сейчас он доставлен в инфекционное отделение.

В Алуште под меднаблюдением в обсерваторе находился медработник, который осматривал заболевшую. У него лабораторно подтверждён COVID-19. Его госпитализировали в инфекционное отделение ФМБА, так как он находился обсерваторе, — сообщила глава Роспотебнадзора.

Пеньковская также уточнила данные о последнем «привозном» случае инфекции.

Мы уже говорили об очаге в Симферопольском районе, где выявлена местная жительница, у которой гостили жители Москвы. Информация ещё находится в стадии проработки. По предварительным данным, есть результат женщины из Москвы, что она положительная была на COVID-19, с этим результатом выехала на территорию Республики, и сегодня по этому случаю у нас уже четыре подтверждённых. Все лица из этого очага госпитализированы, — отметила она.

Четыре «в уме»? К сожалению, больше. По предварительным данным в Феодосию заехал мужчина с положительным результатом на коронавирус. Сейчас проводится расследование.

Итог: 100 случаев заражения коронавирусом. Число круглое, но шаткое. За 1 мая оно изменится. Всего на территории Республики 37 «очагов» COVID-19.