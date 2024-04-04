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В зону СВО из Ялты отправили мобильную баню

В зону СВО из Ялты отправили мобильную баню

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 04.04.2024

По информации главы администрации города Янины Павленко еще одна мобильная баня отправлена в зону проведения специальной военной операции.

Она полностью укомплектована – здесь есть печка каменка, емкости для воды, веники, тапки, шапочки, мыло. Доставить подарок непросто — бани «Лукоморье» изготавливают в Екатеринбурге, в Крым едут 3000 километров. А уже отсюда, после длительных согласований, военные на «УРАЛе» везут их за «ленточку». Эту доставят на Донецкое направление летчикам, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

В зону СВО из Ялты отправили мобильную баню В зону СВО из Ялты отправили мобильную баню

Как отметил депутат Ялтинского городского совета, участник волонтерского сообщества «Армия ЮБК» Сергей Епик бани очень востребованы у наших защитников.

Баня – это не просто помыться, это место отдыха для ребят после тяжелых боевых заданий, — говорит Сергей Епик.

Глава администрации Ялты выразила слова искренней благодарности волонтерскому сообществу «Армия ЮБК», лично депутату Ялтинского городского совета Сергею Епику, уральскому предпринимателю Михаилу Дедюхину и всем тем волонтерам, для которых нет преград.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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