В зону СВО из Ялты отправили очередной гуманитарный груз

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко боевое братство «Ялта Юг» вместе с активистами личного состава Всероссийского союза ветеранов СВО по Крыму отправились с гуманитарной помощью на Донецкое и Луганское направления.
Везут по спецзаказу строительные материалы: лопаты, гвозди, рубероид, грунтовку, сети, мешки. Также доставят по запросу холодильник и буржуйку со 100-литровой емкостью. Такой «паровоз» изготовил Владимир из Васильевки. Конструкция будет не только обогревать, но и кипятить большое количество воды. Плюс ялтинские детские сады и школы собрали много «медицины» — лекарственные препараты и перевязочные материалы. И, конечно, везем питьевую воду и сладости, продукты длительного хранения, сухие смеси, блиндажные свечи, бытовую химию, предметы личной гигиены, — рассказала Янина Павленко, поблагодарив всех, кто оказывает помощь фронту.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Донбасс
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс