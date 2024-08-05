Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В зону СВО из Ялты отправили очередной гуманитарный груз
актуально в республике
В зону СВО из Ялты отправили очередной гуманитарный груз

В зону СВО из Ялты отправили очередной гуманитарный груз

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 05.08.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко боевое братство «Ялта Юг» вместе с активистами личного состава Всероссийского союза ветеранов СВО по Крыму отправились с гуманитарной помощью на Донецкое и Луганское направления.

Везут по спецзаказу строительные материалы: лопаты, гвозди, рубероид, грунтовку, сети, мешки. Также доставят по запросу холодильник и буржуйку со 100-литровой емкостью. Такой «паровоз» изготовил Владимир из Васильевки. Конструкция будет не только обогревать, но и кипятить большое количество воды. Плюс ялтинские детские сады и школы собрали много «медицины» — лекарственные препараты и перевязочные материалы. И, конечно, везем питьевую воду и сладости, продукты длительного хранения, сухие смеси, блиндажные свечи, бытовую химию, предметы личной гигиены, — рассказала Янина Павленко, поблагодарив всех, кто оказывает помощь фронту.

В зону СВО из Ялты отправили очередной гуманитарный груз В зону СВО из Ялты отправили очередной гуманитарный груз

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Узнайте больше:  12 августа в Севастополе стартует "ИнформУИК"
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.