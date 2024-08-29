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В зооуголке Детского парка Симферополя – пополнение. Кто придумает имя олененку-малышу?

В зооуголке Детского парка Симферополя – пополнение. Кто придумает имя олененку-малышу?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма 13:16 29.08.2024

В зооуголке Детского парка Симферополя пополнение: европейские лани Бэмби и Фэлин стали родителями.

В зооуголке Детского парка Симферополя – пополнение. Кто придумает имя олененку-малышу?

Очаровательный оленёнок уже покорил сердца работников зооуголка. Уверены, что он станет любимцем всех гостей. Малыш ещё робок и немного пуглив. На прогулку он выходит из своего домика чаще всего рано утром. Но с каждым днём становится всё общительнее. Любопытство берёт верх над осторожностью и оленёнок с интересом начинает знакомиться с окружающим миром, – рассказывают Парки столицы (г. Симферополь).

В зооуголке Детского парка Симферополя – пополнение. Кто придумает имя олененку-малышу?

Фэлин и Бэмби оказалась очень заботливыми родителями. Они окружают малыша теплом и любовью, с трепетом следят за своим первенцем.

В зооуголке Детского парка Симферополя – пополнение. Кто придумает имя олененку-малышу?

«Парки столицы» призывают: давайте вместе придумаем оленёнку имя. Ваши предложения пишите в комментариях к этой записи.

В зооуголке Детского парка Симферополя – пополнение. Кто придумает имя олененку-малышу?

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