В зооуголке Детского парка Симферополя пополнение: европейские лани Бэмби и Фэлин стали родителями.
Очаровательный оленёнок уже покорил сердца работников зооуголка. Уверены, что он станет любимцем всех гостей. Малыш ещё робок и немного пуглив. На прогулку он выходит из своего домика чаще всего рано утром. Но с каждым днём становится всё общительнее. Любопытство берёт верх над осторожностью и оленёнок с интересом начинает знакомиться с окружающим миром, – рассказывают
Фэлин и Бэмби оказалась очень заботливыми родителями. Они окружают малыша теплом и любовью, с трепетом следят за своим первенцем.
«Парки столицы» призывают: давайте вместе придумаем оленёнку имя. Ваши предложения пишите в комментариях к этой записи.
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