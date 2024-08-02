В зооуголке Детского парка Симферополя поселились степные лисички — корсаки

Коллекция Симферопольского зооуголка пополнилась парочкой очаровательных корсаков. Это степные лисицы небольших размеров. Вес зверьков достигает всего 4-6 килограммов. У них ярко выраженные заостренные ушки и короткая мордочка. Новичков зовут Алиса и Лёлик. Они поселились в просторном вольере, который был построен специально для них. Здесь обустроены места для отдыха и активностей, есть уютные домики и лесенки. Сейчас лисички активно осваивают своё жилище.

Новые обитатели зооуголка Детского парка Симферополя были приобретены в одном из зоопарков на материковой части России. Сегодня зверьки чувствуют себя прекрасно. Они уже сняты с профилактического карантина, во время которого прошли все соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия, — рассказали в группе ВК Парки столицы (г. Симферополь).

У корсаков отличное настроение и хороший аппетит. Их рацион составляют пророщенное зерно, овощи, курятина, крольчатина, творог и яйца.

Познакомиться с семейкой корсаков можно в любой удобный день. Зооуголок работает с 9:00 до 20:00.

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