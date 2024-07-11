В зооуголке Детского парка Симферополя рассказали, как животные справляются с летней жарой

Не спешат прятаться от солнца африканские львы. Они с удовольствием дремлют под открытым небом. При этом вольеры всех обитателей сконструированы так, что в них есть затененное, прохладное место, где можно укрыться в жару.

Есть животные, у которых по требованиям в вольерах предусмотрены бассейны. Например, любит принимать ванны наш амурский тигр Джедай, а также журавли, аисты, цапли, сипы и грифы. Для волков работники зооуголка устраивают бодрящий душ, который помимо охлаждения выступает элементом игры, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Галину Фомину.

Также в летний период особое внимание уделяется питьевому режиму животных и птиц: вода у них обновляется не реже двух раз в день.

источник: пресс-служба администрации Симферополя