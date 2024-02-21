В зооуголке симферопольского Детского парка оборудовали скалодром… для енотов

После открытия симферопольского зооуголка его благоустройство не прекращается. Работники «Парков столицы» продолжают обогащать среду обитания животных и птиц.

Для хорошего самочувствия им необходимо иметь возможность реализовать своё естественное видовое поведение с помощью взаимодействия с окружающей средой. Так, у енотов обустроили новые лазалки. Среди которых лесенки, качели и даже небольшой скалодром.

В вольерах у птиц появились многочисленные жердочки из коряг, а у буйволов, бизона и ланей постоянно обновляется подстилка из древесной щепы, — рассказали специалисты «Паков столицы».

Помимо этого в зооуголке симферопольского Детского парка продолжается благоустройство «квартир» для зверей. В настоящее время заканчиваются работы над новым вольером для хищников.