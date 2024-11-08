В зооуголке Симферополя появились уникальные обитатели

В симферопольском зооуголке новые жители- парочка винторогих коз Гиргентана. Об этом рассказала начальник отдела зооуголок МБУК «Парки столицы» Марина Ковтюх. По её информации это итальянская порода домашних коз. Новичкам дали звучные имена Фрида и Гоген. Новые обитатели с их изящными рогами и кудрявыми чубчиками выглядят на фоне других коз очень яркими и необычными, будто знаменитые художники. Сейчас возраст коз чуть больше 7-ми месяцев. Со временем их рожки вырастут и красиво закрутятся в спираль.

Несмотря на свой аристократичный вид, Фрида и Гоген очень неприхотливы в уходе. А вкусовые предпочтения ничем не отличаются от остальных коз. В их рацион входит сено, овёс, овощи и фрукты, — цитирует пресс-служба Марину Ковтюх.

Сейчас новички осваиваются на новом месте. У них уже закончился период адаптации, во время которого животные прошли все соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия.

Приходите знакомиться с Фридой и Гогеном! Мы уверены, что они подарят вам море положительных эмоций и интересных моментов. Зооуголок работает ежедневно с 9:00 до 18:00, — говорят специалисты зооуголка.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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