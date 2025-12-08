Вадим Семеновский из Керчи – обладатель Кубка России по самбо

В соревнованиях приняли участие более 700 самбистов из 45 регионов РФ. У мужчин керчанину Вадиму Семеновскому не нашлось равных в весовой категории до 53 кг. Еще одна представительница Керчи, Кристина Варламова, стала обладателем бронзовой медали в соревнованиях женщин в весе до 54 кг. Оба спортсмена включены в состав сборной России, и в следующем году представят страну соответственно на Кубках мира и Европы, — сообщает «Крымский спорт».