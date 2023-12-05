Вадим Волченко: «Крым остается стабильным регионом для лечения и оздоровления россиян»

Об этом министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил на совещании в режиме ВКС с руководителями всесезонных объектов размещения разных ценовых категорий.

Уникальные целебные климатические условия полуострова, современные программы оздоровления на основе опыта и традиций курортологии, качество обслуживания — все это сохраняется, а в зимний период становится основным стабильным механизмом повышения спроса и круглогодичного отдыха и оздоровления россиян, — цитирует пресс-служба министра.

На совещании были озвучены предложения по информационной кампании Крыма в период проведения новогодних и рождественских праздников, по участию субъектов турбизнеса в декаде крымского туризма на выставке-форуме «Россия» 9-21 декабря на ВДНХ в Москве, также были подняты вопросы подсчета ущерба пляжной и туристической инфраструктуре после ЧС.

Руководители средств размещения, которые работают круглогодично, подтвердили тенденцию роста числа бронирований отдыха на период новогодних каникул по отношению к прошлому году, что позитивно сказывается на общей экономической ситуации. Некоторые объекты уже забронированы на Новый год в пределах 80-90%.

По словам министра, объекты, которые сделали акцент на круглогодичной загруженности, развитии инфраструктуры отдыха, сохранении коллективов, грамотной маркетинговой и ценовой политике, остаются флагманами внутреннего туризма республики и показывают векторы развития другим представителям туриндустрии Крыма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК