Вадим Волченко: ситуация на ЮБК с питьевой водой стабильная

Туристы в частном секторе Крыма столкнулись с периодами подачи питьевой воды по графику, но сейчас ситуация стабильная, сообщил в интервью «
В этом году санаторно-курортным организациям было поручено обеспечить трехдневный запас воды для собственных нужд. Это требование они выполнили в полной мере, поэтому на объектах размещения всех ценовых сегментов вопрос остро не стоял. В курортных районах действительно были периоды подачи воды по расписанию, но с этим столкнулись туристы, выбравшие частный сектор. На сегодняшний день ситуация стабильная.
По словам специалиста, водохранилища «достаточно заполнены».
Тем не менее как на региональном, так и на федеральном уровне разрабатываются решения по развитию водной инфраструктуры, — говорит региональный министр.
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