Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Вадим Волченко: ситуация на ЮБК с питьевой водой стабильная

crimeapress_news



«Верево Сити»
Вадим Волченко: ситуация на ЮБК с питьевой водой стабильная
фото: pxhere.com

Вадим Волченко: ситуация на ЮБК с питьевой водой стабильная

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:15 07.09.2021

Туристы в частном секторе Крыма столкнулись с периодами подачи питьевой воды по графику, но сейчас ситуация стабильная, сообщил в интервью «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко:

В этом году санаторно-курортным организациям было поручено обеспечить трехдневный запас воды для собственных нужд. Это требование они выполнили в полной мере, поэтому на объектах размещения всех ценовых сегментов вопрос остро не стоял. В курортных районах действительно были периоды подачи воды по расписанию, но с этим столкнулись туристы, выбравшие частный сектор. На сегодняшний день ситуация стабильная.

По словам специалиста, водохранилища «достаточно заполнены».

Тем не менее как на региональном, так и на федеральном уровне разрабатываются решения по развитию водной инфраструктуры, — говорит региональный министр.

Вадим Волченко: ситуация на ЮБК с питьевой водой стабильная

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.