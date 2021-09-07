Вадим Волченко: ситуация на ЮБК с питьевой водой стабильная

Туристы в частном секторе Крыма столкнулись с периодами подачи питьевой воды по графику, но сейчас ситуация стабильная, сообщил в интервью « Известиям » министр курортов и туризма республики Вадим Волченко:

В этом году санаторно-курортным организациям было поручено обеспечить трехдневный запас воды для собственных нужд. Это требование они выполнили в полной мере, поэтому на объектах размещения всех ценовых сегментов вопрос остро не стоял. В курортных районах действительно были периоды подачи воды по расписанию, но с этим столкнулись туристы, выбравшие частный сектор. На сегодняшний день ситуация стабильная.

По словам специалиста, водохранилища «достаточно заполнены».

Тем не менее как на региональном, так и на федеральном уровне разрабатываются решения по развитию водной инфраструктуры, — говорит региональный министр.