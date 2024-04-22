Вадим Волченко: «Уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период вырос»

Он также сообщил, что туристов на полуострове встречает в целом республиканская программа «Гостеприимный Крым», отвечающая за сопровождение гостя с момента выбора отдыха при помощи Туристического портала Travel Crimea до встречи в Крыму в Туристско-информационных центрах на Крымском мосту и ж/д вокзале Симферополя.

Кроме того, по словам министра, туристов встречает сам цветущий Крым и специальные предложения, акции и программы лояльности гостиниц и санаториев, музыкальные программы в парках, музеях и садах. Все предложения по выбору отдыха, карта и календарь цветения с точными геолокациями упакованы в единый специальный проект «Расцветай в Крыму», с информационной поддержкой ведущих федеральных СМИ, трех федеральных и девяти региональных радиостанций, с наружной рекламой на 122 рекламных поверхностях в столице России г. Москва.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма