Прямо сейчас:
Главная | Отдых | Крым туристический | Вадим Волченко: «Уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период вырос»
актуально в республике
Вадим Волченко: «Уровень бронирования отдыха в у в весенне-летний период вырос»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Вадим Волченко: «Уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период вырос»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 16:04 22.04.2024

Уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период вырос по отношению к прошлому году. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в своем выступлении на заседании Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту «О подготовке в Республике Крым к высокому туристскому сезону».

На данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц – более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев – более 60 %, гостиниц – более 45%. Некоторые средства размещения, обладающие хорошо развитой курортной и туристической инфраструктурой,  загружены уже на майские праздники до 100%. У туротрасли Крыма — сдержанный оптимизм по поводу предстоящего сезона, на сегодня он явно лучше, чем в прошлом году. С начала года уже порядка 600 тысяч туристов посетили Крым —  это на 7% выше аналогичного периода 2023 года. Из них 54% приехали в Крым на отдых по Крымскому мосту, 40% — посредством ж/д сообщения и 6 %  — по сухопутному коридору через новые регионы, — цитирует пресс-служба министра.

Он также сообщил, что туристов на полуострове встречает в целом республиканская программа «Гостеприимный Крым», отвечающая за сопровождение гостя с момента выбора отдыха при помощи Туристического портала Travel Crimea до встречи в Крыму в Туристско-информационных центрах на Крымском мосту и ж/д вокзале Симферополя.

Кроме того, по словам министра, туристов встречает сам цветущий Крым и специальные предложения, акции и программы лояльности гостиниц и санаториев, музыкальные программы в парках, музеях и садах. Все предложения по выбору отдыха, карта и календарь цветения с точными геолокациями упакованы в единый специальный проект «Расцветай в Крыму», с информационной поддержкой ведущих федеральных СМИ, трех федеральных и девяти региональных радиостанций, с наружной рекламой на 122 рекламных поверхностях в столице России г. Москва.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.