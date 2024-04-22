Вадим Волченко: «Уровень бронирования отдыха в Крыму в весенне-летний период вырос»

На данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц – более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев – более 60 %, гостиниц – более 45%. Некоторые средства размещения, обладающие хорошо развитой курортной и туристической инфраструктурой, загружены уже на майские праздники до 100%. У туротрасли Крыма — сдержанный оптимизм по поводу предстоящего сезона, на сегодня он явно лучше, чем в прошлом году. С начала года уже порядка 600 тысяч туристов посетили Крым — это на 7% выше аналогичного периода 2023 года. Из них 54% приехали в Крым на отдых по Крымскому мосту, 40% — посредством ж/д сообщения и 6 % — по сухопутному коридору через новые регионы, — цитирует пресс-служба министра.
Он также сообщил, что туристов на полуострове встречает в целом республиканская программа «Гостеприимный Крым», отвечающая за сопровождение гостя с момента выбора отдыха при помощи Туристического портала Travel Crimea до встречи в Крыму в Туристско-информационных центрах на Крымском мосту и ж/д вокзале Симферополя.
Кроме того, по словам министра, туристов встречает сам цветущий Крым и специальные предложения, акции и программы лояльности гостиниц и санаториев, музыкальные программы в парках, музеях и садах. Все предложения по выбору отдыха, карта и календарь цветения с точными геолокациями упакованы в единый специальный проект «Расцветай в Крыму», с информационной поддержкой ведущих федеральных СМИ, трех федеральных и девяти региональных радиостанций, с наружной рекламой на 122 рекламных поверхностях в столице России г. Москва.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма
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С тегами: Крым туристический