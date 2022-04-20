Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров пройдет в Севастополе

В Севастополе Вахтанговский фестиваль пройдёт впервые. Это самое масштабное просветительское событие в области театрального менеджмента. Грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Летняя сессия Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров в Севастополе» выиграла команда директора Севастопольского театра юного зрителя Андрея Маймусова.

Севастополь, безусловно, историческая точка на карте России, поэтому нам очень приятно, что благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы будем проводить выездную сессию Вахтанговского фестиваля в Севастополе. Очень ждем встречи со всеми нашими крымскими коллегами. Будем обмениваться опытом, делиться знаниями и разговаривать, давать советы, наставления. Я уверен, что образуются новые творческие профессиональные контакты, союзы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, вдохновителья и бессменного руководителя Вахтанговского фестиваля Кирилла Крока.

Фестиваль пройдет с 24 по 27 августа и соберет представителей театрального менеджмента со всей России.

Идея провести выездную сессию самого масштабного форума театральных управленцев в Севастополе родилась именно благодаря Кириллу Кроку, подчеркнул директор СевТЮЗа Андрей Маймусов:

В апреле 2016 года в Севастополе я впервые услышал лекцию Кирилла Игоревича. Он не просто умеет вдохновлять – он всегда готов поделиться уникальным опытом, поддержать, объединить, придать ускорение, зарядить энергией созидания. Словом, после своей московской сессии Вахтанговского фестиваля я мечтал об одном – чтобы эту мощнейшую перезагрузку испытали театральные менеджеры Севастополя и Крыма. Это богатство, которым хочется делиться. И я счастлив, что благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив эта мечта начинает сбываться.

Организаторы фестиваля отмечают, что единение театральных деятелей сегодня особенно важно, так как искусство всегда живо реагирует на любые кризисные ситуации в стране и мире.

В рамках мероприятий 150 руководителей театров Южного федерального округа получат сертификаты Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, а кто-то станет обладателем Вахтанговской премии на реализацию собственного проекта.