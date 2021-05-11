Вакцинация от коронавируса в Севастополе. Статистика по вакцинированным

В Севастополе на утро 11 мая сделали прививку от коронавируса 53 845 человек. Второй этап вакцинации прошли 34 360 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Развёрнуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 11 мая поступило около 72 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.