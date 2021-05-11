Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Вакцинация от коронавируса в Севастополе. Статистика по вакцинированным

crimeapress_news

капитал
Вакцинация от коронавируса в Севастополе. Статистика по вакцинированным
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Вакцинация от коронавируса в Севастополе. Статистика по вакцинированным

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:58 11.05.2021

В Севастополе на утро 11 мая сделали прививку от коронавируса 53 845 человек. Второй этап вакцинации прошли 34 360 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.  Развёрнуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 11 мая поступило около 72 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Вакцинация от коронавируса в Севастополе. Статистика по вакцинированным

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.