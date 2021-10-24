«Вакцинированным» на заметку: первый укол не дает права посещать общественные места

Для получения QR-кода необходимо привиться двумя компонентами.
Для получения QR-кода и возможности посещать общественные места, дорога в которые закрыта не вакцинированным и не переболевшим коронавирусом гражданам, необходимо привиться двумя компонентами. Об этом в эксклюзивном комментарии
Информация по сертификату о вакцинации будет только на портале «Госуслуги». QR-кода после первой вакцинации не будет, поэтому первая вакцинация не дает право человеку проходить по QR-кодам в те общественные места, которые были перечислены в Указы Главе Республики, — заявила Романовская.
Напомним, ранее крымчанам разъяснили, как получить сертификат вакцинированного или переболевшего.
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