Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Вакцинация от гриппа в Крыму: где делают прививки
Новости Республики
Вакцинация от гриппа в Крыму: где делают прививки

Вакцинация от гриппа в Крыму: где делают прививки

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:10 30.09.2025

Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах «Меганом» и Южная галерея», сообщает минздрав республики.

В министерстве рассказали, что в поликлиниках сформированы мобильные бригады медиков, которые выезжают на предприятия, в учебные заведения и другие коллективы, чтобы провести вакцинацию на месте. Для согласования выезда необходимо обратиться к руководству медорганизации.

На сегодняшний день, по данным ведомства, иммунизацию против гриппа в Крыму прошли более 290 тысяч человек, 76 932 из них – дети. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 62% населения.

Для вакцинации взрослых используются препараты «Совигрипп» и «Флю-М», для иммунизации беременных женщин и детей — «Ультрикс квадри». Вакцинироваться рекомендуется всем гражданам, не имеющим противопоказаний (аллергия на куриный белок или один из компонентов препарата, возраст до шести месяцев, заболевание острой инфекцией, обострение хронических болезней), – рассказали в минздраве.

И добавили, что особенно это важно пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.

Иммунизация позволит свести к минимуму риск развития осложнений гриппа в случае заражения, – подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека.

Узнайте больше:  В Х Юбилейной выставке «Здравоохранение. Крым 2025» приняли участие почти 2.5 тысяч человек

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x