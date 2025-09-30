Вакцинация от гриппа в Крыму: где делают прививки

В министерстве рассказали, что в поликлиниках сформированы мобильные бригады медиков, которые выезжают на предприятия, в учебные заведения и другие коллективы, чтобы провести вакцинацию на месте. Для согласования выезда необходимо обратиться к руководству медорганизации.

На сегодняшний день, по данным ведомства, иммунизацию против гриппа в Крыму прошли более 290 тысяч человек, 76 932 из них – дети. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 62% населения.

Для вакцинации взрослых используются препараты «Совигрипп» и «Флю-М», для иммунизации беременных женщин и детей — «Ультрикс квадри». Вакцинироваться рекомендуется всем гражданам, не имеющим противопоказаний (аллергия на куриный белок или один из компонентов препарата, возраст до шести месяцев, заболевание острой инфекцией, обострение хронических болезней), – рассказали в минздраве.

И добавили, что особенно это важно пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.