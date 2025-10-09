Вакцинацию от гриппа прошли почти 150 тысяч севастопольцев

С начала сентября в Севастополе проходит иммунизация жителей в максимально доступной и удобной форме. Сделать прививку в любое удобное время в городской поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте, врачебной амбулатории или мобильном пункте.

Такой подход позволяет охватить максимальное количество людей. Вакцинация рекомендуется всем гражданам, особенно из групп риска: детям, пожилым, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. Прививка не только снижает риск заражения, но и уменьшает тяжесть заболевания и вероятность осложнений, таких как пневмония и бронхит, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного эпидемиолога Сергея Грыгу.

Не остаются без защиты и жители сел Северной стороны и Байдарской долины. На сегодняшний день прививки получили более восьми тысяч жителей, из них около четверти — дети. Медики используют четыре вида вакцины — «Совигрипп», «Ультрикс квадри», «Флю М» и «Гриппол Квадривалент». Это инактивированные вакцины — в них нет живого вируса и они не могут вызвать заболевание. Ежегодно их разрабатывают специально против тех штаммов, которые будут распространены в текущем сезоне.

Врачи отмечают, прививки против гриппа противопоказаны аллергикам, а также тем, кто недавно перенес простудные заболевания либо сделал прививку от других болезней. В подавляющем большинстве случаев не возникает никакой реакции на прививку. В редких случаях возможны легкий подъем температуры, болезненность в месте укола. Это совершенно обычные реакции, которые могут возникнуть при введении препарата и проходят без последствий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя