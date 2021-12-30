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Валентин Демидов пояснил причины своего ухода с поста главы администрации Симферополя

Валентин Демидов пояснил причины своего ухода с поста главы администрации Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 30.12.2021

Как мы уже сообщали Валентин Демидов написал заявление об уходе с поста главы администрации Симферополя. Вот как он сам объяснил свое решение:

Принял решение покинуть пост главы администрации Симферополя. Глава Республики Сергей Валерьевич Аксёнов это решение поддержал. За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия.

Благодарю всех, с кем довелось работать: неравнодушных горожан, коллег из правительства, свою команду, всех тех, кто хочет сделать наш Симферополь лучше. Искренне желаю городу и симферопольцам дальнейшего развития и процветания.

Что именно не сделал Демидов, не совсем ясно. Скорее всего речь идет о реконструкции (ремонте) площади Ленина и благоустройстве городских территорий (за федеральные и «московские» деньги).

Валентин Демидов пояснил причины своего ухода с поста главы администрации Симферополя

Узнайте больше:  Глава администрации Симферополя Валентин Демидов ушел в отставку

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