Валентина Матвиенко и Михаил Развожаев встретились с участниками программы «Севастополь — Город Героев»

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретились с участниками региональной программы обучения «Севастополь — Город Героев».

Региональная образовательная программа была запущена по поручению Президента России Владимира Путина и направлена на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников и ветеранов специальной военной операции, с их последующим трудоустройством.

По результатам всех этапов конкурсного отбора в Севастополе 65 участников набрали наивысшие баллы – для 34 человек из основного потока обучение по программе начнется уже с 1 сентября, остальные из числа действующих военнослужащих смогут приступить к обучению с «отложенным стартом».

Обращаясь к участникам встречи Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас в стране царит единая атмосфера уважения к участникам СВО, которую в первую очередь формирует Президент Владимир Путин.

Для меня огромная честь встретиться с вами, и я благодарю вас за такую возможность. Я знаю, что вы прошли конкурентный отбор и стали победителями финального этапа. Я хочу поблагодарить губернатора города Севастополя Михаила Владимировича Развожаева за организацию такой программы образовательной. Было поручение нашего Президента, но подойти можно по-разному. А я знаю, с какой душой, как лично отслеживал все этапы этого конкурса Михаил Владимирович — до нюансов, до деталей. Вы знаете, наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что участники специальной военной операции, ветераны — это наша подлинная новая элита России, и поверьте, это не просто красивые слова. Участники специальной военной операции выполняют свою главную миссию — защищают Отечество. Но именно в ходе специальной военной операции формируется вот такой настоящий новый кадровый резерв. Будущее России ваших надёжных руках, — сказала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Все победители региональной программы включены в резерв управленческих кадров города Севастополя.

Когда подтвердилась возможность приезда в Севастополь Валентины Ивановны, я попросил ее провести такую встречу, потому что знаю, что вы либо совсем недавно вернулись из зоны специальной военной операции, либо постоянно находитесь на связи со своими боевыми товарищами. Вы как никто понимаете, как работают многие вещи, связанные с законодательными инициативами, которые как на региональном уровне, так и на федеральном уровне принимаются. Валентина Ивановна уделяет особое внимание всей законодательной базе, связанной со специальной военной операцией, и проводит оперативно важные инициативы через Верхнюю палату парламента, — сказал Михаил Развожаев.

Участники встречи подняли разные вопросы.

Капитан 3 ранга попросил сделать программу «Севастополь — Город Героев» ежегодной; обладатель трех Орденов Мужества затронул тему семейных ценностей, обратившись с предложением более широко пропагандировать важность и ценность трудовых и воинских династий.

Лейтенант, командир штурмовой роты задал вопрос о возможности внесения изменений в Постановление правительства РФ № 565 от 04.07.2013. В другие годы обстоятельства при ведении боевых действий отличались от нынешних.

Дело в том, что при полной глухоте на одно ухо и слышимости второго уха до 6 метров ставится категория годности «Б». Но в современной войне слух — это главное, что должно быть у бойца, ведь любой дрон или «Бабу-ягу» ты сначала слышишь, потом быстро прячешься, а потом уже можешь его обнаружить зрительно. Тоже самое и с глазом: зрение тоже необходимо, так как под ногами стало очень много «ламп», то есть маленьких взрывных устройств, которое разбрасывает противник, их легко не заметить, наступить и получить тяжелое ранение. Считаю необходимым пересмотреть категории годности к военной службе, и бойцов, которых отклонения по слуху и зрению не направлять на линию боевого соприкосновения, — обратился с предложением лейтенант.

Валентина Матвиенко сказала, что предложение точно заслуживает проработки.

Принимаю ваше предложение. Мы с этим обязательно поработаем. Мы очень внимательно относимся к каждому предложению и очень внимательно отрабатываем его с Правительством и Фондом защитников Отечества выстроена целая инфраструктура. Я в свое время занялась проблемой, чтобы военных на реабилитацию отправляли с сопровождающими, например, женами. Чтобы они следили за выполнением всех рекомендаций и от реабилитации был толк, и теперь такая возможность есть, — сказала Валентина Матвиенко. Продуктивные впечатления от встречи, много было задано вопросов. Еще раз хочу поблагодарить Валентину Ивановну, Михаила Владимировича за предоставленную возможность участвовать в программе «Севастополь — Город Героев». Хочу заверить, мы никого не подведем. Мы в команде губернатора, в команде Президента. Все вместе! — заявил по итогам встречи капитан Алексей Унинский.

Справочно:

Для каждого участника образовательной программы «Севастополь — Город Героев» будет определен наставник в лице губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, заместителей губернатора, заместителей председателя Заксобрания, руководителей органов власти, депутатов, представителей бизнеса и общественных организаций.

Стоить отметить, что получить второе высшее образование или пройти программу переподготовки смогут не только победители образовательной программы, но и все, кто в ней участвовал и изъявил такое желание. На сегодня 117 человек уже приступили к обучению по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Также, по поручению главы города прорабатывается механизм финансирования получения второго высшего образования за счет средств регионального бюджета.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя