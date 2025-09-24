Прямо сейчас:
Валерия Зубченко из Симферополя взяла Кубок мира по кикбоксингу
фото: ВКонтакте, личная страница Валерии Зубченко

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:45 24.09.2025

В столице Белоруссии, Минске, 16-21 сентября прошел Кубок мира по кикбоксингу по версии WKF.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 24 стран мира. Россию представляли 85 кикбоксеров, которые в итоге завоевали 91 медаль (45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых). Некоторые участники нашей сборной выиграли по две награды, выступая в разных дисциплинах. При этом в общекомандном зачете россияне только вторые, первые – белорусы, — сообщает «Крымский спорт». 

Валерия Зубченко из Симферополя (тренер – Евгений Пискарев) стала обладателем Кубка мира в дисциплине К-1 (весовая категория – до 65 кг).

источник: «Крымский спорт»

 

