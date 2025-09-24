Валерия Зубченко из Симферополя взяла Кубок мира по кикбоксингу

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 24 стран мира. Россию представляли 85 кикбоксеров, которые в итоге завоевали 91 медаль (45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых). Некоторые участники нашей сборной выиграли по две награды, выступая в разных дисциплинах. При этом в общекомандном зачете россияне только вторые, первые – белорусы, — сообщает «Крымский спорт».