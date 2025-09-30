Валютные операции в Крыму: самые распространённые ошибки, которые совершают резиденты

Основные причины выявленных нарушений кроются в ошибочных суждениях некоторых резидентов — как физических, так и юридических лиц:

расчеты между резидентами и нерезидентами осуществляются на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации (рублях), поэтому они не относятся к валютным операциям;

расчеты осуществляются между резидентом и резидентом-представителем нерезидента по доверенности и поэтому не относятся к валютным операциям.

Управление ФНС России по Республике Крым обращает внимание! В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» использование резидентами при расчетах с нерезидентами валюты Российской Федерации (рубля) является валютной операцией.

Кроме того, согласно Гражданскому кодексу лицо, которому выдана доверенность, представляет интересы доверителя и действует от его имени. То есть расчет с нерезидентом через его доверенное лицо – гражданина РФ также является валютной операцией и подпадает под правила расчетов, установленные российским валютным законодательством. Наличные расчеты запрещены!

Позиция налоговых органов поддерживается решениями судебных органов, как в целом по Российской Федерации, так и судебными органами республики Крым. В текущем году Красноперекопским районным судом Республики Крым и Ялтинским городским судом Республики Крым отказано в удовлетворении исковых заявлений физическим лицам, обжаловавшим постановления налоговых органов о привлечении к административной ответственности за осуществление расчетов с нерезидентами по договорам купли-продажи объектов недвижимости за наличный расчет.

источник: пресс-служба администрации Судака