Вам кажется — весна? В Крым вернутся морозы

Январь завершится прохождением циклона и выпадением сильных дождей: 31 января – уже с мокрым снегом, 1 февраля – снег. Температурный фон, предположительно, понизится очень резко. Предварительно, самые холодные дни – 1, 2 и 3 февраля. Температура воздуха составит от -2 до +2 в северных и центральных районах Крыма. Ночные температуры, по предварительным расчетам, составят от -5 до -10 градусов, — сказала Любецкая.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму