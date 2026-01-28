Вам кажется — весна? В Крым вернутся морозы

В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом

рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.