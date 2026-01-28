Прямо сейчас:
Вам кажется - весна? В Крым вернутся морозы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:31 28.01.2026

В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.

Январь завершится прохождением циклона и выпадением сильных дождей: 31 января – уже с мокрым снегом, 1 февраля – снег. Температурный фон, предположительно, понизится очень резко. Предварительно, самые холодные дни – 1, 2 и 3 февраля. Температура воздуха составит от -2 до +2 в северных и центральных районах Крыма. Ночные температуры, по предварительным расчетам, составят от -5 до -10 градусов, — сказала Любецкая.

источник: РИА Новости Крым 

