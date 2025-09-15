«Вам звонят из Росфинмониторинга» — мошенники похищают деньги граждан

Злоумышленники применяют психологическое давление и играют на чувствах страха и неуверенности граждан перед возможной потерей финансов.
Одним из распространенных видов телефонного мошенничества является звонок якобы от сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Вам поступает звонок от неизвестного абонента, который представляется сотрудником Росфинмониторинга, зачастую используя убедительные манеры речи и обращаясь к вам официально. Преступник заявляет, что на ваше имя была зарегистрирована подозрительная операция или ваша банковская карта фигурирует в деле о незаконных финансовых операциях.
Чтобы оказать давление и вызвать панику, злоумышленник предупреждает вас о возможных последствиях (например, блокировки счета). Затем предлагает простое решение проблемы — передать личные данные банковской карты или перевести деньги на специальный «безопасный счёт».
Важно помнить, что сотрудники банков или госорганов НИКОГДА НЕ ПРОСЯТ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ НА БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ. Это яркий признак мошеннической операции!
Будьте бдительны и осторожны, ведь безопасность ваших финансов зависит именно от вашей внимательности и грамотности!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
