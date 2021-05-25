Вандализм – и примета времени, и острая проблема для коммунальщиков Симферополя

Сотрудники МБУ «Город» регулярно осуществляют мероприятия, направленные на ликвидацию последствий проявлений вандализма на улицах Симферополя. Неизвестные (скорее всего молодые люди) наносят на стены домов и подземных переходов граффити, ломают уличную мебель, скамейки, элементы благоустройства. Страдают не только стены, но и дорожные знаки, уличные фонари, ограждение.

Директор МБУ «Город» Антон Гумен проинформировал о работе работников учреждения по ликвидации несанкционированных надписей на сегодняшний день, а также высказал предложения для решения проблемы «уличного вандализма».

Он обратился к жителям и гостям крымской столицы с убедительной просьбой:

Дорогие горожане, родители, очень прошу Вас провести профилактическую беседу с подростками о недопустимости подобного поведения, напомнить об ответственности за правонарушения.