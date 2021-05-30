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Вас снимает скрытая камера. Как в Феодосии выявили нарушителей правил благоустройства

Вас снимает скрытая камера. Как в Феодосии выявили нарушителей правил благоустройства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:31 30.05.2021

В Феодосии, в рамках проведения работ по установке нарушителей правил благоустройства, сбросивших большой объем бытового, строительного и растительного мусора мимо контейнеров на территорию площадки, были просмотрены записи видеонаблюдения. Камера зафиксировала двух мужчин, осуществивших сброс мусора.

Установлено, что автоманипулятор принадлежит жителю пгт. Орджоникидзе. Второй нарушитель – гость Крыма — житель Удмуртии.

Управление муниципального контроля проводит работу по привлечению их к административной ответственности, — отметили в администрации Феодосии.

Также феодосийские власти напомнили, что с 1 июня строительный мусор от жителей округа будет приниматься на перевалочной площадке регионального оператора ГУП РК «Крымэкоресурсы» на бесплатной основе.

Вас снимает скрытая камера. Как в Феодосии выявили нарушителей правил благоустройства

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