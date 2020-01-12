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Ваш дом - ваша крепость? Жительница Симферополя тоже так думала
иллюстрация: открытые источники

Ваш дом — ваша крепость? Жительница Симферополя тоже так думала

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:30 12.01.2020

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 52-летней местной жительницы — неизвестный разбил оконное стекло, проник в ее квартиру и похитил телевизор стоимостью более 10 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 27-летний симферополец. От задержанного поступила явка с повинной. Сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий похищенное имущество было изъято у 20-летнего местного жителя, который купил данный телевизор у злоумышленника, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными органами ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, — отмечают правоохранители.

Ваш дом - ваша крепость? Жительница Симферополя тоже так думала

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