ВАЗ как орудие преступления. За что отобрали машину у крымчанина

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения у 39-летнего крымчанина конфискован автомобиль. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в апреле текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем ВАЗ 21102. Двигаясь по автодороге «Таврида» – Джанкой — Красноперекопск», злоумышленник был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы, — сообщили в прокуратуре.

Джанкойский суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 380 часам обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года 10 месяцев. Автомобиль ВАЗ 21102, принадлежавший осужденному, конфискован в доход государства.