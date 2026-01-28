Важно: 16 февраля в Севастополе — приём предпринимателей

16 февраля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников и исполняющий обязанности руководителя УФНС России по городу Севастополю Екатерина Земченко проведут личный приём представителей бизнеса.
Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей в сфере налогового законодательства, в том числе возникающим при:
- несогласии с результатами налоговых проверок или решением налоговых органов;
- нарушении прав предпринимателей в ходе мероприятий налогового контроля;
- отказе ФНС в смене юридического адреса;
- внесении записи о недостоверности данных в ЕГРЮЛ;
- получении рассрочки по налогам и штрафам;
- нарушении сроков проведения выездных налоговых проверок;
- отказе в приёме налоговых деклараций;
- в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
- другие вопросы, входящие в компетенцию УФНС по городу Севастополю.
Запись на приём осуществляется до 9 февраля только по предварительной регистрации: https://forms.yandex.ru/u/68e763a2eb6146a92f2b77c9
Дата: 16 февраля
Время: 16:30 — 17:30
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе,
Проспект Генерала Острякова, 87
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7 978 718-62-45 или +7 (8692) 99-97-03
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Севастополе: https://t.me/pesternikov
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму