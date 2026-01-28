Важно: 16 февраля в Севастополе — приём предпринимателей

16 февраля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников и исполняющий обязанности руководителя УФНС России по городу Севастополю Екатерина Земченко проведут личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей в сфере налогового законодательства, в том числе возникающим при:

несогласии с результатами налоговых проверок или решением налоговых органов;

нарушении прав предпринимателей в ходе мероприятий налогового контроля;

отказе ФНС в смене юридического адреса;

внесении записи о недостоверности данных в ЕГРЮЛ;

получении рассрочки по налогам и штрафам;

нарушении сроков проведения выездных налоговых проверок;

отказе в приёме налоговых деклараций;

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

другие вопросы, входящие в компетенцию УФНС по городу Севастополю.

Запись на приём осуществляется до 9 февраля только по предварительной регистрации: https://forms.yandex.ru/u/68e763a2eb6146a92f2b77c9

Дата: 16 февраля

Время: 16:30 — 17:30

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе,

Проспект Генерала Острякова, 87

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7 978 718-62-45 или +7 (8692) 99-97-03

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Севастополе: https://t.me/pesternikov

