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Алушта в понедельник останется без воды
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

ВАЖНО! Алушта в понедельник останется без водоснабжения

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 13:02 19.06.2026

Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.

По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.

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Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.

источник: РИА Новости Крым

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