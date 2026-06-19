ВАЖНО! Алушта в понедельник останется без водоснабжения

Двадцать улиц в Алуште и частично поселок Семидворье в понедельник, 22 июня, останутся без воды из-за замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.

По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.

Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 15